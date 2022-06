Verdachte van dood teruggevonden Gino (9) al eerder veroordeeld voor kindermisbruik

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje Gino is eerder al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank in het Nederlandse Maastricht had in 2017 de toen 17-jarige Donny M. veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongens en het misbruik van zeker één van hen. Dat heeft de advocaat van een van die slachtoffers zondag meegedeeld, na eerdere berichten op de regionale nieuwssite 1Limburg.

De feiten zouden hebben plaatsgevonden op 28 juni 2017. In december 2017 veroordeelde de rechtbank in Maastricht Donny M. tot drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Daarnaast kreeg hij bijna vijf maanden jeugddetentie en een klinische behandeling bij een instelling in Eindhoven voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.

De politie had zaterdag tijdens een persconferentie al verklaard dat de verdacht bekend stond bij het gerecht. Maar er werd toen niet meegedeeld voor welke zaken hij eerder met justitie in aanraking was gekomen.

De inmiddels 22-jarige man uit Geleen wordt dinsdag of woensdag voorgeleid. Justitie verdenkt hem van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino.

De verdachte woont vlakbij de leegstaande uitgebrande woning in Geleen waar de politie zaterdagochtend vroeg het lichaam van het jongetje vond. De vindplek was aangewezen door de verdachte, die vlak daarvoor was gearresteerd.