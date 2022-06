Verdachte bekent dat hij lichamen van journalist en gids begraven heeft in Brazilië

«We hebben gisteravond bekentenissen gekregen van de eerste van de twee opgepakte verdachten (...) die in detail verteld heeft hoe de misdaad werd gepleegd en ons gezegd heeft waar de lichamen werden begraven», aldus het hoofd van de federale politie van de staat Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.

Eerder meldden de Braziliaanse media ook al dat de twee opgepakte verdachten de moord op de journalist en de expert hadden toegegeven. De twee verdachten zijn broers. Een van hen werd door getuigen gezien toen hij per boot in dezelfde richting vertrok als de twee vermisten.

De politie verwacht nog meer mensen te arresteren, schrijft BBC.

Laatst gezien

Dom Phillips (57), die werkt voor de Britse krant The Guardian, en Bruno Pereira (41), een deskundige in inheemse volkeren, werden voor het laatst op 5 juni gezien toen ze met een boot op expeditie gingen in de regio Javari, bij de grens met Peru, waar smokkelaars van allerlei slag actief zijn. De twee waren samen op expeditie in de Valle Do Javari, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen van lokale boeren voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.