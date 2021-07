Veel klachten na tweede prik van coronavaccin: «Hoe jonger je bent, hoe heviger»

Mensen die gevaccineerd worden met Moderna of Pfizer ervaren doorgaans meer last dan na hun eerste prik. Vaak klagen ze over een grieperig gevoel. Maar er is geen reden tot paniek. «Het is een reactie van je immuunsysteem, en dat is net wat je wilt. Het is door die inflammatie dat je veel antistoffen aanmaakt», klinkt het.

Deze week krijgen in Vlaanderen meer dan 500.000 mensen hun tweede prik. Dat is meer dan de 300.000 eerste prikken die er gezet worden. Heel wat mensen die ingeënt worden met Moderna of Pfizer ervaren opvallend meer klachten na de tweede prik dan na de eerste. Meestal gaat het om een grieperig gevoel, dus hoofdpijn, vermoeidheid en soms ook koorts.

Antistoffen aanmaken

Die ‘bijwerkingen’ zijn volkomen normaal en zelfs goed, zo blijkt nu. «We noemen dat bijwerkingen, maar eigenlijk is het een uiting van de wérking van het vaccin. Het is een reactie van je immuunsysteem, en dat is net wat je wilt. Het is door die inflammatie dat je veel antistoffen aanmaakt. Het nadeel is dat je die klachten hebt. Als je ze hebt, mag je zeker zijn dat je nadien véél antistoffen hebt. En meestal is het na minder dan 24 uur voorbij. Het is belangrijk om je erop voor te bereiden dat het kan gebeuren: maak dus niet te veel plannen die avond. En neem gerust een pijnstiller. Wat paracetamol of ibuprofen heeft geen impact op de werking van het vaccin», legt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels van UZ Gent uit in Het Nieuwsblad.

Onvoorspelbaar

De klachten komen meer voor bij jongere mensen – momenteel worden de veertigers en dertigers gevaccineerd – dan bij ouderen. «De immuunreactie is sterker bij jonge mensen. Hoe jonger je bent, hoe heviger. Maar het is onvoorspelbaar: het is ook mogelijk dat je niks voelt en toch veel antistoffen aanmaakt», aldus Leroux-Roels.

Bij andere vaccins, zoals AstraZeneca en Johnson & Johnson, geldt het omgekeerde. Daar ervaren mensen meer last na de eerste prik dan na de tweede.