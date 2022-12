Vanuatu wil tientallen dorpen verplaatsen vanwege stijgende zee: «Een onvermijdelijke tragedie»

Volgens de klimaatminister van Vanuatu heeft klimaatverandering de verhuizing «onvermijdelijk» gemaakt. De dorpen aan de kust die hij een risicostatus heeft toegekend, moeten daarom binnen 24 maanden naar hoger gebied verplaatst worden. Op langere termijn is het de bedoeling dat nog meer plaatsen volgen. «Het wordt een enorme uitdaging en een tragedie voor de mensen die het land van hun voorouders moeten verlaten en verhuizen, maar dat is de realiteit.»

Stormen

De eilandengroep ligt ten oosten van Australië in de Stille Oceaan en heeft 300.000 inwoners. Ongeveer 60% woont binnen een kilometer van de kust. Behalve de stijgende zeespiegel heeft Vanuatu volgens de minister ook meer last van extreme stormen. In 2015 werd de helft van de bevolking getroffen door een orkaan.