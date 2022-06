Vandenbroucke roept 80-plussers en kwetsbare bevolking op tot tweede booster coronavaccin

Het is «absoluut noodzakelijk» dat mensen met immuniteitsproblemen hun tweede boostervaccin tegen het coronavirus laten zetten. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd in de Kamer, waar hij vragen kreeg over de toenemende coronacijfers. De minister roept ook de 80-plussers op om op de uitnodiging in te gaan.

De coronacijfers zitten de afgelopen weken opnieuw in een stijgende lijn. In de Belgische ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten gestegen tot boven de 1.000, een toename van 15 procent in een week tijd. De nieuwe besmettingen namen van 11 tot 17 juni toe met bijna de helft.

Advies over ‘nuttige gedragswijzigingen’

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is het moeilijk om in te schatten wat die cijfers betekenen. Hij heeft intussen wel een advies gevraagd aan het ’Covid Focal Point’ onder leiding van Dirk Ramaekers, in samenspraak met de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG), die gezondheidsbedreigingen voor de bevolking analyseren. Hij verwacht dat tegen donderdagmiddag, antwoordde hij dinsdag in de Kamercommissie Gezondheid op een vraag van Laurence Zanchetta (PS). Het Covid Focal Point kan onder meer advies geven over bepaalde nuttige gedragswijzigingen, aldus de minister, al wil hij daar nog niet op vooruitlopen.

Vervolg vaccinatiestrategie

Over het vervolg van de vaccinatiestrategie wordt nog nagedacht. Daarvoor wacht Vandenbroucke een advies van de Hoge Gezondheidsraad af, dat tegen het einde van de week wordt verwacht. Er liggen al een tijd vijf scenario’s klaar, gaande van een selectieve extra vaccinatie van enkele groepen over een algemene booster voor de hele bevolking.

Intussen roept de Vooruit-vicepremier kwetsbare personen die al een uitnodiging hebben gekregen voor een vierde prik op om daarop in te gaan. Dat geldt met name voor 300.000 à 400.000 mensen met immuniteitsproblemen, voor wie het volgens Vandenbroucke «absoluut noodzakelijk» is om de tweede booster te halen. Hij roept ook 80-plussers op om in te gaan op de uitnodiging.