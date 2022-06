Vandenbroucke: «Grote kans op nieuwe vaccinatiecampagne na de zomer»

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bestaat er een grote kans dat er na de zomer een nieuwe grootschalige vaccinatiecampagne tegen het coronavirus komt. Dat heeft hij donderdagavond gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas.

Vandenbroucke verwacht dat er mogelijk nog een nieuwe coronagolf op ons afkomt. «Het virus is niet weg. Het zou kunnen dat een nieuwe golf geen ernstige gevolgen heeft, maar het kan ook dat we te maken krijgen met een variant die weer meer ziek maakt of die opnieuw erg besmettelijk is», klinkt het.

De minister benadrukt dat alles in gereedheid gebracht wordt voor een nieuwe vaccinatiecampagne voor de brede bevolking, mogelijk na de zomer. Er is nog niets beslist, maar er worden verschillende scenario’s voorbereid, aldus Vandenbroucke. Er wordt ook nagedacht over aan de aankoop van nieuwe vaccins.