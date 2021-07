Vandaag nog code oranje in West-Vlaanderen, geel in rest van het land

Maandag verwacht het KMI vanaf het westen opnieuw intense buien met soms onweer. Tijdens hevige buien kan er in korte tijd 10 tot 30 liter per vierkante meter neerslag vallen. In het westen kan er 40 liter of iets meer vallen in de voormiddag. Er is ook kans op hagel en windstoten.

Het nummer 1722 is maandag ook nog steeds actief. Wie storm-en/of waterschade heeft en bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket of het nummer 1722 bellen. Het nummer 112 mag je enkel bellen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.