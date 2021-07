Vanaf vandaag gezondheidspas voor bezoek aan Franse bioscoop of museum

President Emmanuel Macron had de strengere maatregelen eerder deze maand aangekondigd. Zo hoopt hij de Fransen ertoe te bewegen zich in grotere getale te laten vaccineren. In het land van 67 miljoen inwoners heeft meer dan de helft van de bevolking minstens één prik gekregen, maar de scepsis over de vaccins blijft er aanzienlijk.

In augustus wil de Franse regering de ‘pass sanitaire’ ook verplicht maken voor een bezoek aan een café, restaurant of shoppingcentrum, maar dat voornemen stuit op veel protest onder de bevolking. Het Franse parlement moet het voorstel ook nog goedkeuren.

Vierde golf

Frankrijk kampt intussen met een vierde golf, aangestookt door de zogenaamde deltavariant. Dinsdag kondigde minister van Volksgezondheid Olivier Véran aan dat het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis is gestegen tot 18.000. «Dit wil zeggen dat we een stijging van de circulatie van het virus hebben met 150 procent op een week tijd», waarschuwde Véran.