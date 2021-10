Vanaf november geen voorschrift meer nodig voor coronatest

Tegen begin november komt er een verregaande aanpassing van de teststrategie. Wie zich ziek voelt, moet vanaf dan niet langer langs de huisdokter passeren voor een voorschrift om in een testcentrum getest worden. De eerder deze week aangekondigde tool zal daarin een centrale rol spelen, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.

Met die tool zullen mensen die enkele lichte symptomen vertonen zelf kunnen evalueren of een test nodig is. «We gaan ervan uit dat wie zwaar ziek is nog altijd meteen naar de huisarts gaat», zegt Moykens.

Wie de tool gebruikt, zal wetenschappelijk gevalideerde vragen krijgen. Als daaruit blijkt dat een test nodig is, krijgt de patiënt een testcode waarmee hij of zij naar het testcentrum kan.

Klaar voor herfstvakantie

De vraag om een aanpassing van de teststrategie wordt al enkele weken geopperd door de huisartsen. Nu het seizoen van de verkoudheden is aangebroken, vreesden zij voor een overbelasting, indien iedereen met symptomen bij hen zou moeten passeren voor een test of voorschrift.

Tegen begin november, samen met de start van de herfstvakantie, moet alles klaar zijn om de nieuwe teststrategie door te voeren. «Op de achtergrond moet er vanalles gebeuren om de procedures aan te passen, maar tegen begin november zou dat allemaal rond moeten zijn», zegt Moykens. «Sowieso krijgen de huisartsen eerstdaags, waarschijnlijk vandaag, de nodige informatie. Zodra de lanceerdatum duidelijk is, volgt er nieuwe communicatie.»