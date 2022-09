Van Dale lanceert Beeldwoordenboek Oekraïens

Woensdag is het Van Dale Beeldwoordenboek Oekraïens verschenen. «Voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne is dit hét hulpmiddel om Nederlands te leren. Beelden bieden direct houvast en maken het leren leuker en makkelijker», klinkt het bij Van Dale.

Iedereen die vanuit het Oekraïens Nederlands wil leren kan dus een beroep doen op het Beeldwoordenboek. Maar ook voor iedereen die meer over de Oekraïense taal wil weten, komt dit boek goed van pas.

Het woordenboek, opgedeeld in dertien thematische hoofdstukken, staat vol met afbeeldingen van alledaagse zaken en situaties. Bovendien is er een extra hoofdstuk opgenomen met typisch Oekraïense gerechten, feestdagen enzovoort. Daarnaast bevat het werk ook een lijst met handige zinnen en er is een overzicht van werkwoorden en hun vertaling