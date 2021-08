Vaker en meer impactvolle vulkaanuitbarstingen op komst door klimaatopwarming

De klimaatopwarming zal de gevolgen van grote vulkaanuitbarstingen nog versterken, zo waarschuwen Britse wetenschappers in een nieuwe studie, die binnenkort verschijnt in het vakblad Nature Communications. Zo zal de tijdelijke afkoeling na dit soort uitbarstingen groter worden.

«De grote uitbarstingen gaan sterkere gevolgen krijgen naarmate het klimaat verder opwarmt», zo benadrukken experts van de universiteit van Cambridge en het Britse meteorologische instituut (Met Office) in een persbericht.

Volgens hun studie zullen as- en gaspluimen die worden uitgestoten door grote vulkaanuitbarstingen steeds hoger in de atmosfeer stijgen, en zal vulkanisch materiaal dat verband houdt met de uitbarstingen zich sneller over de aarde verspreiden. Het gecombineerde effect van deze twee fenomenen zal verhinderen dat het zonlicht het aardoppervlak bereikt, wat de effecten van tijdelijke afkoeling na een uitbarsting zal versterken, met zowat 15 procent, zo klinkt het.

Zo heeft de uitbarsting van de Pinatubo op de Filipijnen in 1991 - de op één na zwaarste van de 20ste eeuw- in 1992 gezorgd voor een wereldwijde daling van de temperatuur van 0,5 graden. Voor kleinere uitbarstingen daarentegen zou een sterke opwarming van de aarde de effecten van tijdelijke afkoeling met 75 procent verminderen.

De wetenschappers verwachten ook dat het smelten van de ijskappen ervoor zal zorgen dat de frequentie en omvang van vulkaanuitbarstingen in landen zoals IJsland vergroten.