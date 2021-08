Vader van besmette baby: «Wie vaccin weigert, brengt anderen bewust in gevaar»

Een Amerikaanse papa doet een emotionele oproep nadat zijn 1-jarige zoontje besmet raakte met het coronavirus en in het ziekenhuis ligt. «Er is niets ergers dan machteloos toe te kijken hoe iemand die niet voor zichzelf kan spreken zo afziet», klinkt het.

Het zoontje van Kyle Butrum, Carter, werd drie maanden te vroeg geboren. Vijf maanden lang verbleef hij in het ziekenhuis, en toen zijn ouders hem eindelijk mee naar huis konden nemen, dachten ze dat het ergste voorbij was. Maar onlangs raakte het 1-jarige jongetje besmet door het coronavirus en ligt hij opnieuw in het ziekenhuis. Hij moet extra zuurstof krijgen.

Meer in het ziekenhuis dan thuis

Kyle vindt het vreselijk om zijn zoontje daar hulpeloos te zien liggen. «Er is niets ergers dan machteloos toe te kijken hoe iemand die niet voor zichzelf kan spreken zo afziet. Vijf maanden lang vroeg ik me af of hij ooit naar huis kon komen, en toen dat kon, dacht ik dat we eindelijk uit het ziekenhuis konden blijven. Nu, een jaar later, vraag ik me af of hij ooit opnieuw naar huis zal kunnen komen», vertelt hij aan KY3.

Uitgeput

Het jongetje vecht tegen het virus, maar is erg moe. «De afgelopen nachten leek hij niet naar adem te kunnen happen. Hij ademde wel, maar hij hoestte enorm hard. Hij is uitgeput en doet alles wat hij kan, maar een eenjarig kind heeft zijn limieten als het volledig uitgeput is. Voor iets dat vermijdbaar is, is dit niet eerlijk voor hem», klinkt het.

Oproep

Kyle roept mensen dan ook met klem op om zich te laten vaccineren. «Als je weigert om je te laten vaccineren, breng je anderen bewust in gevaar. En dat is niet eerlijk tegenover degenen die daar niet over kunnen beslissen. Laat dit je kinderen alsjeblieft niet overkomen. Het is het niet waard», besluit hij.