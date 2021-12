UZ Gent vermindert aantal bedden op intensieve zorg tijdens kerstvakantie

Het UZ Gent vermindert tijdens de kerstvakantie het aantal bedden op intensieve zorg, ondanks de vierde coronagolf. De ziekenhuisdirectie wil op die manier de vakantie die door het zorgpersoneel was aangevraagd, verzekeren. De capaciteit wordt met 20 procent verminderd op de afdeling intensieve zorg. Op de verpleegafdeling moet zelfs 25 procent van de capaciteit dicht.

Het zorgpersoneel van het UZ Gent zal de komende weken minstens een deel van de vakantie die het heeft aangevraagd, kunnen opnemen. En dat ondanks de grote hoeveelheid patiënten die vandaag verzorgd wordt in het UZ, een van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen.

«Om deze uitzonderlijke en langgerekte inspanning vol te kunnen houden, gunnen we alle medewerkers wat rust tijdens de kerstperiode», zegt gedelegeerd bestuurder Eric Mortier van het UZ Gent. «We hebben daarom beslist dat iedereen het verlof mag behouden dat was toegezegd voor de start van de vierde golf en vragen niemand om vakantiedagen in te trekken.»

Onder zware druk

Het UZ Gent heeft vandaag 71 bedden op intensieve zorg. Die zijn zo goed als allemaal ingenomen. Dat aantal staat overigens nu al onder druk want het ziekenhuispersoneel kampt zelf met ziekte en quarantainemaatregelen. Het ziekenhuis stelt vandaag niet dringende ingrepen uit en heeft het personeel herschikt om COVID-zorg te verzekeren.

Maar met de vakantieperiode in het vooruitzicht staat de combinatie van COVID- en niet-COVID-zorg onder druk. «De vierde coronagolf blijft zware druk leggen op ons ziekenhuis. De besmettingspiek ligt dan misschien achter ons, maar het aantal opgenomen patiënten is onafgebroken hoog», zegt de ziekenhuisdirectie.

Nieuwe energie

Waar een vakantieperiode doorgaans betekent dat de capaciteit verminderd wordt met 10 procent, ligt dat percentage dit jaar een stuk hoger. Het verminderen van het aantal bedden is trouwens al bezig om personeel in te zetten op de COVID-afdelingen en uitval door ziekte op te vangen. «We hopen dat we de impact op de zorg zo klein mogelijk kunnen houden en dat iedereen wat nieuwe energie kan opdoen en de kracht vindt om er nadien weer volop tegenaan te gaan», zegt Mortier.

De hoge capaciteitsvermindering geldt enkel in de eerste week van de vakantie tussen Kerstmis en nieuwjaar. Na nieuwjaar zijn er opnieuw meer bedden beschikbaar.