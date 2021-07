UPDATE. Organisatie Pukkelpop zet opbouw stop tot regering «onverwachte wijzigingen» verduidelijkt

De organisatie van Pukkelpop vraagt aan de federale regering verduidelijking over de «onverwachte wijzigingen» die maandag zijn aangekondigd. Dat meldt ze op sociale media. Zolang er geen verduidelijking is, zet het festival de werkzaamheden op het terrein voorlopig stop.

Eerder vanmiddag raakte bekend dat de opbouw van Pukkelpop en de ticketverkoop stillag. Nu heeft de organisatie van het festival gecommuniceerd over de reden. «De onverwachte wijzigingen, aangekondigd na het overlegcomité van afgelopen maandag, hebben grote gevolgen voor de verdere organisatie van Pukkelpop», klinkt het. «De festivalorganisatie vraagt de federale overheid nu dringend om opheldering.» Pukkelpop vertrouwt erop dat op korte termijn deze duidelijkheid zal verschaft worden.

Het overlegcomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Wie (nog) niet gevaccineerd is of al eerder besmet is geweest, moet een negatieve coronatest voorleggen, die maximaal 48 uur oud is. Eerder was er nog sprake van 72 uur. Omdat Pukkelpop vier dagen duurt, betekent dat dus dat sommige bezoekers zich meermaals zouden moeten laten testen.