Unia opent dossier over sportjournalist Eddy Demarez na twintigtal klachten

Na de uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez over de Belgian Cats, zaterdag tijdens een livestream op het Facebook Live-kanaal van Sporza, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia al een twintigtal meldingen ontvangen: Unia opent daarom een dossier over Demarez. Dat meldt De Morgen maandag en bevestigt Anne Salmon, woordvoerder van Unia.

«We hebben een twintigtal meldingen gekregen en daarom hebben we de beslissing genomen om een dossier te openen. Onze collega’s verzamelen momenteel de verschillende elementen voor het onderzoek, voor we een officieel antwoord kunnen geven aan de melders. We zullen ook proactief contact opnemen met de basketbalfederatie en de Belgian Cats», zegt Salmon.

«Het gaat om meldingen van burgers die de uitspraken van Eddy Demarez discriminatoir vinden», aldus Salmon. De discriminatiegronden «seksuele geaardheid», «fysieke kenmerken» en «geslacht» worden aangehaald. «Maar», verduidelijkt Salmon, «de meldingen over de discriminatiegrond geslacht gaan naar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.»