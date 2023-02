Uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 door oorlog in Oekraïne

In 2022 zijn er meer dan 100.000 inwoners bijgekomen in België. Dat is het dubbele van de vorige jaren. Vooral de komst van Oekraïners heeft de bevolkingsgroei vorig jaar opgedreven.

Internationale migratie is de enige drijvende kracht achter de bevolkingsgroei in 2022. Het aantal personen dat vorig jaar in België aankwam, wordt door het Planbureau op meer dan 229.000 geraamd. Onder hen bevinden zich iets meer dan 63.000 Oekraïners die in België tijdelijke bescherming hebben gekregen. Het aantal personen dat België verliet, bedraagt bijna 129.000.

Dubbel zo hoog

De bevolkingstoename van bijna 104.000 inwoners is dubbel zo hoog als normaal. Sinds 1992 is de bevolking in België met gemiddeld 52.000 inwoners per jaar gestegen.

Minder groei

Op langere termijn wordt een minder sterke bevolkingsgroei verwacht. In de projectie van het Planbureau gaat het om een toename met gemiddeld 31.000 inwoners tot 2070.

Lees ook Duitsland levert 14 Leopard 2-tanks aan Oekraïne