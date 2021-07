Uitzonderingen op quarantaineregels coronavirus aangepast

Voor personen die terugkeren uit een zeer hoog risicogebied zijn geen uitzonderingen op de quarantaine meer toegestaan, zo stelt Sciensano. Daarbij vervallen dus ook de uitzonderingen in het kader van een personeelstekort in kritische functies binnen essentiële sectoren, inclusief in de gezondheidssector.

Hoogrisicocontacten

Ook de regels voor hoogrisicocontacten veranderen. Ook op dit vlak worden de uitzonderingen voor personen in kritische functies binnen essentiële sectoren aangepast. Ze zijn niet langer toegestaan voor niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. Dit geldt ook voor de gezondheidssector, aldus Sciensano.