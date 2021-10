UITTIPS. Van kunstige buren, tot museumnocturnes en chrysanten

Expo

Buren bij Kunstenaars

23/10 - 24/10

Dit weekend gooien tientallen kunstenaars in West-Vlaanderen de deuren van hun atelier open voor nieuwsgierige bezoekers. Beeldhouwers, schilders, keramisten, glaskunstenaars, fotografen… Je krijgt een unieke kans om hen te ontmoeten, binnen te kijken in hun werkplaats en natuurlijk hun mooiste werken te bewonderen. Op sommige locaties kan je ook een demonstratie van de artiest bekijken, of zelf een workshop volgen.

burenbijkunstenaars.be

Festival

Wonder

nog t.e.m. 14/11

Verwondering en optimisme staan deze maand centraal in een inspirerend parcours op de voormalige Van Marcke-site in Kortrijk. Met tentoonstellingen, installaties, lezingen en workshops gaan jonge en gevestigde designers aan de slag met het thema: Please, have a seat - over zitmeubilair in al zijn vormen en het belang van samen zitten. Er is een expo vol stoelen en fauteuils, kinderen kunnen tijdens een workshop hun droomstoel uitvinden en overal loop je bijzondere installaties en werk van jong talent tegen het lijf, van soundscapes over literatuur tot beeldende kunst.

wonderkortrijk.be

Festival

Museum Night Fever

23/10

De Brusselse musea blijven zaterdag extra lang open en je kan er niet enkel terecht voor kunst en geschiedenis, maar ook voor concerten, dj-performances, installaties en andere verrassingen. Gratis shuttles brengen je bovendien met plezier naar de verschillende activiteiten: doe mee met het kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien in het Legermuseum, ga op zoek naar denkbeeldige wezens onder de grond in het Riolenmuseum, teken mee in het Stripmuseum of luister naar een jazzconcert in Villa Empain. Nog geen zin om te gaan slapen? Dan zijn er nog tot 1 uur concerten en feestjes in onder andere het Joods Museum, Cinematek en WIELS.

museumnightfever.be

Familie

Herfstspeurtocht

nog t.e.m. 7/11

Wist je dat er in het Arboretum van Kalmthout meer dan 100 verschillende eiken groeien? Volg tijdens de herfstspeurtocht blaadjes en vruchten doorheen de tuin en je komt ze vanzelf tegen. Onderweg speel je spelletjes en los je raadsels op: ontdek hoe de zomereik en wintereik aan hun namen komen en maak kennis met exotische bomen met eigenaardige eikels, bizarre bladeren en gekke schorsen. Trek je jas en laarzen aan en zet je speurneus op: de tocht is ideaal voor kinderen tussen vier en twaalf en de rest van hun familie.

Natuur

Chrysantenfestival

nog t.e.m. 24/10

arboretumkalmthout.be

Chrysanten hebben bij ons vaak een sombere connotatie, maar in Japan staan de bloemen symbool voor een lang leven en eeuwige jeugdigheid, en komen ze vaak terug in kunst. De Japanse Tuin viert daarom de herfst met Kikumatsuri, het Chrysantenfestival: de kleurrijke bloemen zijn er dik gezaaid en samen met de mooie herfstkleuren in de tuin zorgen ze voor een mooi schouwspel. Tijdens je wandeling door de tuin bewonder je bovendien ook enkele bijzondere (bloemen)kunstwerken.

japansetuin.be