Twintig procent van Belgen bereid om democratie op te geven

Uit een peiling over de toestand van de Belgische democratie blijkt dat 4% van de bevraagden een dictator wel ziet zitten en 16% is voorstander van één enkele partij. Volgens de peiling van het instituut Kantar in samenwerking met La Libre en de RTBF vindt bijna een vijfde van de respondenten (18,9%) bovendien dat België nu al een dictatuur is of naar dit «model» evolueert.