Twee op de drie Belgen vrezen energiefactuur niet meer te kunnen betalen

Vierenzestig procent van de Belgen vreest de energierekeningen de volgende maanden niet meer te kunnen betalen. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. In juni ging het om 38 procent.

Het reservepotje raakt stilaan op, blijkt uit de peiling. De vrees voor een ontoereikend huishoudbudget leeft in alle leeftijdscategorieën, al is de angst het grootst in de groep van 35- tot 51-jarigen (71 procent).

Besparingen

Tachtig procent bespaart al op energie door minder te verbruiken. Ze doen dat over de hele lijn, van water en gas tot elektriciteit en verwarming, én in alle gewesten. Dat cijfer wordt bevestigd door een gelijkaardige bevraging van energieleverancier Luminus waarover Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg schrijven.