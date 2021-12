Twee op de drie Belgen hebben begrip voor nieuwe lockdown

De nieuwe coronamaatregelen zijn onvoldoende voor de helft van de Belgen. Meer nog: 65 procent van de ondervraagden zou begrip hebben voor een nieuwe lockdown. Voor een verplichte vaccinatie is het draagvlak zelfs nog groter (67 procent). Dat blijkt vrijdag uit een enquête dat het onderzoeksbureau Ipsos uitvoerde in opdracht van Het Nieuwsblad.

Amper 3 procent van de Belgen schat de kans op een normale kerst en Nieuwjaar «zeer groot», zo blijkt ook uit het onderzoek. Nog eens 18 procent noemt de kans «groot». Alle anderen - een grote meerderheid van 79 procent - zien maar weinig hoop. Zij achten de kans klein tot heel klein dat we normaal kunnen vieren met veel vrienden en familieleden.

Slechte aanpak

De mening over de aanpak van de regeringen is dan weer heel verdeeld. Vier op de tien Belgen zijn tevreden, de anderen vinden de aanpak niet goed. De Franstaligen zijn opvallend milder dan de Vlamingen. Ook leeftijd speelt een rol. Van de 65-plussers is 52 procent positief, terwijl dat bij de 18- tot 24-jarigen maar 37 procent is.