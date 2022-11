Twee jonge meisjes vermoedelijk door vader om het leven gebracht in Oostkamp

In het West-Vlaamse Oostkamp zijn woensdagavond twee meisjes van vijf en acht jaar oud om het leven gebracht. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen en dat wordt bevestigd door de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De vader van de slachtoffers werd opgepakt.

De feiten speelden zich woensdagavond na 20.00 uur af in de Sijslostraat in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. In een hoeve werden twee meisjes van vijf en acht jaar oud om het leven gebracht. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een onderzoeksrechter. «In het belang van het onderzoek wordt er momenteel geen bijkomende communicatie verricht», klinkt het.

Moeilijke echtscheiding

De vermoedelijke dader is de vader van de slachtoffers. De dertiger kon na een zoekactie in de buurt opgepakt worden. Zijn verhoor zal meer klaarheid moeten scheppen over het motief, maar mogelijk lag een moeilijke echtscheiding aan de basis van de feiten. De relatie met de moeder van zijn dochters zou enkele maanden geleden afgesprongen zijn.

Burgemeester Jan De Keyser (cd&v) kan over de feiten uiteraard niets kwijt, maar benadrukt wel dat de lokale gemeenschap erg hard getroffen is. «Het verlies van twee jonge kindjes, en dan nog de wijze waarop, komt heel hard binnen. Deze nacht heb ik de mama en familie gesproken en haar alvast veel sterkte en moed toegewenst in deze zeer uitzonderlijke droevige omstandigheden.» De burgemeester van Oostkamp trok ook al naar de school van de slachtoffers, waar hun klasgenootjes begeleid worden tijdens het rouwproces. Ten slotte bedankt De Keyser ook uitdrukkelijk de hulpdiensten en de school voor hun inzet.