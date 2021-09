Trump shockeert met boksmatch op 9/11

Voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump is nog maar eens in opspraak gekomen. Hij heeft op 11 september namelijk bijzondere plannen samen met zijn zoon Don jr. Vader en zoon gaan samen een boksmatch becommentariëren en die schieten bij heel wat Amerikanen in het verkeerde keelgat.

Tijd voor een carrièreswitch, moet Donald Trump gedacht hebben. Na zakenman en president, wordt hij nu bokscommentator samen met zijn zoon Don junior. Het duo gaat commentaar geven bij een aantal wedstrijden, waaronder het ‘Legends’-duel tussen Evander Holyfield en Vitor Belfort. De Trumps zullen de doorwinterde commentatoren op televisie niet vervangen, maar geven hun mening bij de bokswedstrijden op een aparte stream FITE.

«Je wil dit niet missen»

De oud-president is al langer fan van boksen. In zijn vroegere casino’s in Atlantic City organiseerde hij geregeld professionele wedstrijden. Hij wist in de jaren 90 zelfs Mike Tyson te strikken voor een boksmatch. Donald senior is dan ook enorm blij met zijn nieuwe carrièrewending. «Ik hou van goede boksers en van goede wedstrijden. Ik kijk ernaar uit beide te zien zaterdagavond en mijn gedachten ter plekke te delen. Je wil dit speciale evenement niet missen», zei Trump in een persbericht.

«On-Amerikaans»

Dat Trump de boksmatches becommentarieert kan op zich al op heel wat tegenwind rekenen, maar de dag waarop hij dat doet zorgt voor veel meer ophef. De wedstrijd vindt namelijk plaats op zaterdag 11 september, exact 20 jaar na de terreuraanslagen in New York. Op Twitter wordt de oud-president «respectloos» en «on-Amerikaans» genoemd. Dat hij op deze bijzonder dag bezig is met boksen in plaats van herdenken is onthutsend, vindt twitteraar Andrew.