Trump dient officieel kandidatuur in voor presidentsverkiezingen van 2024

Trump maakte, in een eerste officiële etappe, zijn kandidatuur officieel in een document dat naar de Federal Election Commission (FEC) is gestuurd. Hij is daarmee de eerste formele kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024. Als andere kanshebbers op de Republikeinse presidentsnominatie worden onder anderen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, en zijn eigen voormalige vicepresident Mike Pence genoemd.

Trump vs. Biden

«Amerika is terug», verklaarde Trump kort daarna in een toespraak aan zijn aanhangers vanuit zijn luxueuze residentie in Mar-a-Lago, Florida. «Om Amerika zijn grootsheid en glorie terug te geven, kondig ik mijn kandidatuur voor het presidentschap aan. Dit wordt niet mijn campagne. Het wordt onze campagne», beloofde de miljardair hen.

Trump haalde meteen ook uit naar zijn opvolger, huidig president Joe Biden, en zei dat hij ervoor zal zorgen dat Biden «niet nog eens vier jaar» in Witte Huis zit. «Joe Biden belichaamt het falen van links en de corruptie van Washington», fulmineerde hij. Biden zelf reageerde op de kandidatuur van Trump met een tweet waarin hij zegt dat «Donald Trump Amerika gefaald heeft».

Meerdere onderzoeken tegen Trump

De aankondiging van de 76-jarige Trump is ongebruikelijk vroeg en wordt in Washington gezien als een poging andere Republikeinen de pas af te snijden - en om mogelijke strafrechtelijke vervolging af te wenden.

Trump is het doelwit van meerdere onderzoeken naar zijn gedrag voor, tijdens en na zijn eerste termijn als president, van 2017 tot 2021. Deze omvatten beschuldigingen van fraude door zijn familiebedrijf, zijn rol bij de aanval van vorig jaar op het Amerikaanse Capitool, zijn poging om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken en het bezit van geheime documenten in Mar-a-Lago.

Nu Trump een verklaarde kandidaat is kan minister Merrick Garland van Justitie gedwongen worden een speciale raadsman aan te stellen om de verschillende onderzoeken van justitie naar de voormalige president voort te zetten.