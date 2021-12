Triest record: Bosbranden veroorzaakten recorduitstoot aan CO2 in 2021

De talrijke bosbranden die in 2021 hebben gewoed, hebben een recorduitstoot aan CO2 de lucht ingejaagd. Dat meldt CAMS, de atmosfeermonitoringdienst van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. In totaal schat CAMS dat er zo 1.760 megaton CO2 uitgestoten is.

De zomer van 2021 was er een van extreme bosbranden. De geschatte uitstoot in juli 2021 lag met 343 megaton op het hoogste niveau ooit gemeten door GFAS, het systeem dat de uitstoot van bosbranden en de verbranding van biomassa monitort, en CAMS. De data gaan 19 jaar terug. De trend zette zich door in augustus, toen er 378 megaton in de atmosfeer belandde.

Siberië en Noord-Amerika meest getroffen

Volgens Copernicus was meer dan de helft van de uitstoot in juli enkel en alleen terug te leiden tot bosbranden in Siberië en Noord-Amerika. Alleen al in Noord-Amerika, waar met de ’Dixie Fire’ de grootste bosbrand in Californië ooit woedde, ging het om 83 megaton CO2.

Ook het Middellandse Zeegebied en het noorden van India werden zwaar getroffen. Turkije was het zwaarst getroffen met hevigere bosbranden dan het gewoon is. Maar ook Griekenland, Albanië, Noord-Macedonië, Spanje, Algerije en Tunesië kenden grote branden.