TikTok: «Personeel in China heeft toegang tot gegevens Europese gebruikers»

Het Chinese platform TikTok, erg populair bij jongeren om videobeelden te delen, heeft voor het eerst toegegeven dat het de gegevens van zijn Europese gebruikers monitort. Dat gebeurt volgens het bedrijf «strikt volgens de noden van een dienst binnen de onderneming». De data zijn ook enkel te raadplegen door een beperkt aantal medewerkers in verschillende landen, waaronder China, benadrukt Elaine Fox, hoofd privacy voor TikTok in Europa.

In het verleden werd al de vrees geuit dat de Chinese overheid zou meekijken bij TikTok. Onder meer de Ierse databeschermingsautoriteit opende een onderzoek naar het versturen van persoonlijke gegevens van Europese gebruikers naar China. In Californië werd dan weer een wet aangenomen die dergelijke platformen verbiedt om niet-noodzakelijke, persoonlijke informatie te verzamelen of te delen.

TikTok-ban

In de VS gaan zelfs stemmen op om TikTok volledig te bannen. Maar het bedrijf ontkent dat het Amerikaanse burgers volgt. Het beleid van gerichte gegevensverzameling heeft betrekking op Europa (de Europese Economische Ruimte plus het VK en Zwitserland). De bedoeling is om de gebruikservaring «aangenaam en veilig» te houden, klinkt het. Eerder ontkende moederbedrijf ByteDance al dat het gecontroleerd wordt door de Chinese overheid.

TikTok is de snelst groeiende socialmedia-app ter wereld, en werd intussen al bijna 4 miljard keer gedownload.