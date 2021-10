Tienduizenden jongeren zetten hun werking in de kijker op Dag van de Jeugdbeweging

De Dag van de Jeugdbeweging is een organisatie van negen jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, het Evangelisch Jeugdverbond (EJV), FOS Open Scouting, katholiek jongerenpastoraal in Vlaanderen (IJD), Jeugd Rode Kruis, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Samenhorigheid

Vorig vielen door de coronacrisis heel wat activiteiten in het water. Her en der boden jeugdorganisaties een coronaproof alternatief aan. Dit jaar vinden de activiteiten zo goed als normaal plaats. De deelnemende organisaties zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. «Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen. Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden, leiding en vrijwilligers. We waarderen hun engagement. De dag van de jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest», luidt het.