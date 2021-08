Theo Francken: «Laat geëvacueerde Belgen uit Afghanistan de kosten mee betalen»

De afgelopen dagen heeft ons land in het totaal ongeveer 1.400 mensen geëvacueerd uit het door de Taliban bezette Afghanistan. Dat zijn niet allemaal Belgen aangezien ons land ook met andere landen samenwerkt.

N-VA-Kamerlid Theo Francken wijst erop dat er al vijf jaar lang een negatief reisadvies geldt voor Afghanistan. Sinds 7 augustus is er tevens een expliciete oproep van Buitenlandse Zaken om onmiddellijk terug te keren naar België.

Op eigen risico

Francken redeneert dat hun keuze om toch af te reizen naar Afghanistan op eigen risico was. Daarom vindt hij dat de geëvacueerde Belgen mee moeten opdraaien voor de kosten die daarmee gepaard gaan. Volgens hem wordt er in de Verenigde Staten 2.000 dollar aangerekend per gerepatrieerde persoon.

«We vragen al wekenlang een debat over Afghanistan. Nu pas, na de evacuatie, is dat debat er. Ik heb een aantal vragen gesteld. Eén boodschap die ik heb meegegeven is: laat de Belgen die geëvacueerd zijn mee de kosten betalen van de repatriëring, die miljoenen kost. Het is zo dat die Belgen al vijf jaar een negatief reisadvies kregen om naar Afghanistan te gaan. En sinds 7 augustus was er een dringende oproep van Buitenlandse Zaken om terug te keren naar België. Al wekenlang is dat zo, en toch hebben die mensen daar niet naar geluisterd. Nu ze gered zijn, vind ik dat ze op z’n minst een deel van die kosten moeten terugbetalen. De Belgische belastingbetaler hoort daar immers niet voor op te draaien», zegt hij op Twitter.