Testaankoop waarschuwt voor webshopjuwelen: «20% bevat potentieel gevaarlijke zware metalen»

Een vijfde van de juwelen die consumentenorganisatie Testaankoop aankocht via webshops zoals Amazon, AliExpress en Bol.com bevat een hoeveelheid zware metalen die de limieten van de Europese wetgeving overschrijden. Dat meldt de organisatie vrijdag in een persbericht. «Helaas moeten we vaststellen dat de webshops te weinig controles uitvoeren», klinkt het.

Testaankoop wijst erop dat goedkope juwelen, zeker de juwelen die door webshops worden aangeboden, erg populair zijn bij de consumenten. Maar bij verkoop in Europa moeten ze voldoen aan de zogenaamde REACH-verordening wat betreft het gehalte aan zware metalen.

To 40 (!) keer te veel lood

Bij acht webshops werden in totaal 40 sieraden aangekocht. De acht juwelen die boven de wettelijke norm zitten, halen concentraties die bovendien ver boven die norm liggen. «Sommige sieraden bevatten veertien keer het maximum toegelaten gehalte aan nikkel, anderen overschrijden 40 keer de toegestane drempel aan lood en we vonden zelfs juwelen die 4.300 keer het maximumgehalte aan cadmium overschrijden», aldus woordvoerster Laura Clays. «Helaas moeten we vaststellen dat de webshops te weinig controles uitvoeren en zich beperken tot het controleren van de etikettering of de bijgeleverde technische fiche van de (vaak in het buitenland gevestigde) leveranciers.»

Gevaren

De risico’s van te hoge niveaus zijn niet gering, beklemtoont Testaankoop. Ongeveer 10 % van de bevolking is bijvoorbeeld allergisch aan nikkel en krijgt er huiduitslag van. Cadmium en lood kunnen via de huid het lichaam binnendringen en stapelen zich daar op. Te veel lood of cadmium kan leiden tot hoofdpijn, nierfalen, longstoornissen of cardiovasculaire problemen. En zelfs een kleine dosis lood kan schadelijke effecten hebben op het lichaam.

De vier webshops die de juwelen verkopen die te veel zware metalen bevatten, kregen de vraag de juwelen in kwestie van de site te halen. Van Amazon, AliExpress en Wish gaven al een positief gevolg aan deze vraag, van Bol.com kreeg Testaankoop nog geen antwoord. De FOD Economie werd ook op de hoogte gebracht van de resultaten.