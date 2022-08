Ter voorbereiding van bemande maanmissie: NASA wijst 13 gebieden aan om te landen op de maan

De gebieden liggen allemaal in de buurt van de niet eerder door mensen bezochte zuidpool van de maan en hebben elk meerdere locaties die geschikt zijn om te landen. Er is onderzocht of er voldoende zonlicht is om als energiebron te gebruiken, of communicatie met de aarde mogelijk is en of het terrein begaanbaar is. Onder meer het Malapert Massief, het Leibnitz Beta Plateau en de Faustini Rim staan op de lijst.

De komende tijd wordt onderzocht welke van de dertien gebieden wetenschappelijk het meest interessant zijn om te bezoeken. Sommige behoren bijvoorbeeld tot de oudste delen van de maan en kunnen inzicht bieden in de ontstaansgeschiedenis. De uiteindelijke keuze voor een specifieke landingsplaats hangt samen met de lanceerdatum van de missie.

Volgende week lancering

Ter voorbereiding van de Artemis III-missie lanceert NASA naar verwachting op 29 augustus een onbemande raket die in zes weken heen en terug naar de maan moet vliegen. Als deze missie, Artemis I geheten, succesvol verloopt, volgt een bemande vlucht die een rondje rond de maan maakt. Die missie, Artemis II, staat gepland voor mei 2024. Daarna is het de beurt aan Artemis III.