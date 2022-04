Telenet verhoogt abonnementstarieven in juni met 4,7%

«We passen onze prijzen aan als gevolg van de hoge inflatie die een impact heeft op onder andere de loonkosten en prijzen van energie en technologische apparatuur,» laat het bedrijf weten. De vorige prijsverhoging dateert van augustus vorig jaar, toen met 1 procent.

De voorbije jaren volgde Telenet naar eigen zeggen de gezondheidsindex, die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt om huurprijzen en uitkeringen te indexeren. Die ligt nu echter nog een stuk hoger dan 4,7 procent. «We hebben daarom strategisch bekeken wat een correcte verhoging zou zijn», zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Klanten zullen de komende weken op de hoogte worden gebracht. Een aantal tarieven wijzigen niet, waaronder die van de BASE-abonnementen, entertainmentpakketten Streamz en Play Sports en tarieven voor verbruik buiten de bundels.

Ook Proximus

Ook concurrenten Proximus en Orange hebben al prijsverhogingen doorgevoerd of aangekondigd dit jaar. In januari had Proximus al de tarieven van een aantal oude formules opgetrokken. Nu volgen de populaire bundels Flex en Epic. Ook de Business Flex-packs voor bedrijven worden duurder. Het gaat om prijsverhogingen met 3 tot 4 euro per maand.