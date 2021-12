Taskforce hoopt iedereen tegen lente boosterprik te geven

De taskforce vaccinatie buigt zich over de praktische uitrol van een boosterprik voor de gehele bevolking - een beslissing van het Overlegcomité. «We plannen om tegen maart of april te landen met de derde vaccinatieronde», zegt Gudrun Briat, woordvoerder van de taskforce. De huidige cijfers lijken de noodzaak van deze vaccinatiecampagne intussen te bevestigen.

Een concrete planning is er voorlopig nog niet, maar volgens Briat zal het boostervaccin vanaf half december worden toegediend aan de eerste personen onder de 65 jaar die geen risicopatiënt zijn.

Evenementensector luidt alarmbel

De vaccinatiecampagne is niet de enige maatregel om het coronavirus te bestrijden. Om de oplopende circulatie van het virus de kop in te drukken, moet iedereen zijn steentje bijdragen, dus ook de werkgevers en werknemers. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) nog eens benadrukt. «In augustus was in Vlaanderen nog een derde van de werknemers aan het telewerken, nu zal dat moeten stijgen naar 40 à 50%», zei ze.

De Vlaamse regering heeft momenteel geen plannen om opnieuw met grote steunmaatregelen over de brug te komen, bijvoorbeeld voor de evenementensector of de discotheken. Maar uitgerekend de evenementen- en cultuursector is vragende partij voor steunmaatregelen. Protestbeweging Sound Of Silence waarschuwt voor de huidige situatie. Officieel zijn de sectoren nog geopend, maar de beperkende maatregelen en het wantrouwen bij het publiek leiden almaar meer tot lege zalen en agenda’s. «Zowel financieel als mentaal zijn de reserves op», klinkt het.

Cijfers blijven rood

In de week van 11 tot en met 17 november werden gemiddeld 241,1 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, zo blijkt inmiddels uit gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 18% meer dan vorige week. Daardoor bevinden zich intussen 2.809 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+24%), van wie er 568 op de afdeling intensieve zorg liggen (+26%). Ook het aantal nieuwe besmetting neemt nog altijd toe. Tussen 8 en 14 november werden gemiddeld 10.494 besmettingen per dag vastgesteld (+27%). De reproductiewaarde zakt naar 1,116, maar de epidemie neemt dus wel nog aan kracht toe.