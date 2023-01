Taalkennis Nederlands kleuters: minister Dalle niet gewonnen voor plan minister Weyts

Uit de Taalscreening bij kleuters van vijf jaar in de derde kleuterklas, blijkt dat 14 procent van hen nood heeft aan extra taalondersteuning. Vooral in grote steden en in scholen met veel kinderen met een andere thuistaal scoren kinderen minder goed. Vlaams minister Weyts wil ouders stimuleren met positieve maatregelen, maar is ook voorstander van repressieve maatregelen. «We moeten nadenken over mogelijkheden om in te grijpen wanneer ouders manifest de ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen, bijvoorbeeld over ingrijpen in het groeipakket of in premies van de overheid», zegt Weyts.

«We moeten ouders en kinderen stimuleren om goed Nederlands te leren, bijvoorbeeld door drempels naar het vrijetijdsaanbod te verlagen», reageert Vlaams minister Dalle. «Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Niet in het belang van het kind.»

Geen voorwaarden verzinnen

Ook oppositiepartij Groen is geen voorstander van repressieve maatregelen. «Elk kind in dit land heeft recht op kindergeld. De minister hoort daar geen eigen voorwaarden voor te gaan verzinnen», zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji. Volgens Naji ontloopt de minister zijn verantwoordelijkheid en schuift hij de gevolgen daarvan af op de ouders. «In plaats van de nodige steun te voorzien voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoekt de minister nu een stok om de ouders te slaan. Ongehoord.»