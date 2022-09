STUDIE. «Hitte bedreigt 71 procent van de voedselproductie tegen 2045»

Hittegolven die toenemen als gevolg van de klimaatverandering kunnen tegen 2045 de landbouwsector in «extreem gevaar» brengen in zo’n 60 landen die samen goed zijn voor bijna driekwart van de voedselproductie. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde analyse.

«Hittestress», een combinatie van temperatuurniveaus en de moeilijkheid om in bepaalde klimatologische omstandigheden buiten te werken, bereikt dit niveau van «extreem risico» nu al in 20 landen, blijkt uit de studie van het Britse risicoanalysebedrijf Verisk Maplecroft. Het gaat onder meer om India, de landbouwreus van de wereld.

Toekomstprojecties, gebaseerd op een scenario van 2°C opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, laten zien dat tegen 2045 zowat 64 landen, die vandaag 71 procent van de wereldvoedselproductie voor hun rekening nemen, getroffen zouden worden door dit «extreme risico». Onder hen bevinden zich grote landbouwproducenten, waaronder India, China, Brazilië en de Verenigde Staten.

‘s Nachts werken

«Met de wereldwijde stijging van de temperaturen en hittestress zullen we zien dat de productie in meer gematigde landen wordt getroffen», zegt Will Nichols, directeur klimaat en veerkracht bij Verisk Maplecroft. «Er is een reële vrees dat mensen in landelijke gebieden, die zeer afhankelijk zijn van de landbouw, in de toekomst veel meer zullen worden blootgesteld aan deze hittepieken», vertelde Nichols aan AFP.

In de prognoses tot 2045 liggen negen van de tien landen die het grootste risico lopen in Afrika, waaronder Ghana, ’s werelds op een na grootste cacaoproducent. Bij de 20 landen die het meeste risico lopen, zijn ook belangrijke Aziatische rijstproducenten, zoals Cambodja, Thailand en Vietnam. In dat laatste land werken veel boeren nu al ’s nachts in de rijstvelden om overmatige hitte te vermijden, merken de auteurs op. In risicolanden met een grote oppervlakte, zoals de Verenigde Staten of China, worden de regio’s verschillend getroffen.

Zeven Europese landen behoren ook tot de tien landen met de grootste proportionele toename van het risico tegen 2045.