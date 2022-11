Stoten de roestige Duivels zondag door naar de tweede ronde?

Ondanks een goede start op het WK in Qatar met een felbevochten zege (1-0) van de Rode Duivels tegen Canada kunnen de Belgen niet echt tevreden terugblikken op hun eerste match. Toch kunnen de Rode Duivels zondag reeds zeker zijn van een stek in de achtste finale als ze winnen. Al moet het spelpeil echt wel omhoog willen de Belgen ver geraken.

De Rode Duivels ontsnapten nipt aan hun ergste nachtmerrie in hun WK-opener tegen Canada. «Technisch gezien was het onze slechtste wedstrijd», vertelde bondscoach Roberto Martinez na afloop. «Wij deden niet wat we moesten en Canada wel.» Martinez heeft het over een groeicurve: «Ik heb het eerder al gezegd: er zijn twee WK’s. De groepsfase en hetgeen erna komt. Deze groepsfase dient om je richting het beste niveau te stuwen. Het geeft me voldoening het toernooi op deze manier te starten.»

Michy Batshuayi bezorgde de Rode Duivels de zege met een beslissend doelpunt tegen Canada. De stand-in van de geblesseerde topschutter Romelu Lukaku keek ondanks zijn treffer ontevreden terug op de partij. «Het moet veel beter», klonk het duidelijk. «We moeten de wedstrijd nu analyseren en onze werkpunten aanduiden. Ik hoop dat we ons niveau kunnen opkrikken», vertelde de 29-jarige spits.

Comeback van Lukaku

Om zich te kwalificeren voor de volgende ronde is zondag in het Al Thumama-stadion een zege nodig tegen Marokko, aangezien Kroatië en Marokko eerder gelijkspeelden. Met zes punten zijn de troepen van bondscoach Roberto Martinez dan altijd zeker van een plaats in de achtste finales. Een gelijkspel volstaat niet, ongeacht het resultaat in de andere wedstrijd van zondag, die tussen Canada en Kroatië. In dat scenario valt de beslissing altijd op de slotspeeldag. Al hebben we mogelijk nog een troef achter de hand: Romelu Lukaku heeft donderdag voor het eerst een training met de groep afgewerkt. Meer dan waarschijnlijk zien we hem in het vervolg van de groepsfase alsnog in actie.

Vijf op een rij

In het geval van kwalificatie voor de laatste zestien komen de Duivels sowieso tegenover een land uit groep E te staan, met daarin Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica. Die Mannschaft schoot zichzelf op de openingsspeeldag reeds stevig in de voet met een verrassende nederlaag tegen Japan, Spanje rekende al wervelend af met Costa Rica, dat in deze groep een vogel voor de kat zal zijn. De winnaar van de groep van de Belgen komt tegenover de nummer twee van groep E te staan. Een achtste finale tegen Japan behoort zo weer tot de mogelijkheden, alsook een kwartfinale tegen Brazilië. Dat zou een exacte kopie zijn van het parcours van vier jaar geleden in Rusland.

Als de Duivels de tweede ronde halen, zou dat voor de vijfde keer op rij zijn op een groot toernooi en zo zou er alweer een record sneuvelen. Met de overwinning tegen Canada kwam er ook een einde aan een reeks van twee nederlagen op rij, tegen Nederland en Egypte. Onder Martinez werd er nooit drie keer op rij verloren.