STORMWEER. «Snelheid treinen zal indien nodig beperkt worden in kustgebied»

Infrabel monitort in samenwerking met het KMI de weerstoestand nu opnieuw code oranje wordt afgekondigd, deze keer enkel voor de kustregio. Dat zegt woordvoerder Frédéric Petit van de spoorinfrastructuurbeheerder.

Het KMI waarschuwt dat er vanavond rukwinden tot 125 km/uur kunnen zijn aan de kust. Indien nodig zal de snelheid van de treinen beperkt worden in het kustgebied, zegt Petit. «Maar momenteel is er geen beslissing om bijvoorbeeld het verkeer op te schorten.» Infrabel zegt in permanent overleg te zijn met de NMBS.

Kritiek

Bij de doortocht van storm Eunice vrijdag werd het treinverkeer in een groot deel van Vlaanderen stopgezet vanaf 14 uur. Er kwam kritiek op de late beslissing om dat te doen. Heel wat treinreizigers moesten ’s avonds lang wachten op een trein. Door omgewaaide bomen en andere objecten op de sporen, konden treinen op verschillende plaatsen niet rijden.

Infrabel was ook zaterdag nog in de weer met herstellen van schade door Eunice. Sinds zaterdagavond kunnen er weer treinen rijden tussen Ieper en Menen, op de spoorlijn Kortrijk-Poperinge. Ook de hogesnelheidstreinen naar Nederland kunnen weer rijden.

Herstellingswerken aan de bovenleiding tussen De Panne en Lichtervelde gaan zondag nog verder, maar die spoorlijn was dit weekend sowieso buiten dienst voor geplande werkzaamheden. Er rijden vervangbussen voor de reizigers.