Storing bij verschillende Microsoft-diensten

«We onderzoeken problemen die een impact hebben op verschillende Microsoft 365-diensten», aldus de geverifieerde Twitter-pagina Microsoft 365 Status. «We hebben een mogelijk netwerkprobleem geïdentificeerd», klinkt het ook.

Getroffen diensten zijn onder meer het videobelprogramma Teams en maildienst Outlook. Op de gespecialiseerde website Downdetector zijn incidenten gemeld in de VS en in Europa voor verschillende diensten die tot Microsoft behoren, van het videospelplatform Xbox Live tot het sociaal netwerk LinkedIn.