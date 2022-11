Stoltenberg: «Raketinslag in Polen is niet de schuld van Oekraïne»

De NAVO heeft geen aanwijzingen dat de raketinslag in Polen een doelbewuste aanval was, zo heeft de secretaris-generaal van het bondgenootschap, Jens Stoltenberg, woensdag op een persbriefing gezegd. Volgens een voorlopige analyse werd het incident waarschijnlijk veroorzaakt door een Oekraïense luchtafweerraket, zei hij. Ook Poolse president Andrzej Duda zegt dat het niet gaat om een gerichte aanval op het NAVO-land.

We moeten het resultaat afwachten van het onderzoek dat aan de gang is, aldus de topman van de NAVO. «We hebben geen aanwijzing dat Rusland offensieve militaire acties tegen de NAVO voorbereidt.»

Stoltenberg zei dat het incident in Polen wellicht veroorzaakt werd door een Oekraïense luchtafweerraket die afgevuurd werd om het Oekraïense grondgebied te verdedigen tegen aanvallen met Russische kruisraketten. «Maar laat me duidelijk zijn. Dit is niet de schuld van Oekraïne. Rusland draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid aangezien het zijn illegale oorlog tegen Oekraïne voortzet.»

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft de NAVO haar waakzaamheid aan de oostflank verhoogd. Volgens de topman van de allaintie wordt de toestand er constant opgevolgd.

Macron spreekt van twee raketten

Bij het dodelijke incident van dinsdag in het oosten van Polen bij de grens met Oekraïne zijn volgens de Franse president Emmanuel Macron twee raketten ingeslagen. Bij de afsluiting van de topbijeenkomst van de G20 op Bali zei Macron woensdag: «Er zijn twee projectielen op Poolse grond neergekomen».

Tot dusver was in de meeste berichten van slechts één raket sprake. Bij de inslag op het erf van een boerderij kwamen twee mensen om het leven.

Op de vraag wie de raketten had afgevuurd, antwoordde Macron dat dit voorwerp van onderzoek is. «We moeten heel voorzichtig blijven.»

De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder dat het mogelijk om een Oekraïense luchtafweerraket ging die na Russische luchtaanvallen per ongeluk in Polen neerkwam. Ook de Poolse president Andrzej Duda zit op die piste.