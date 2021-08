Steven Van Gucht: «Tegen dan is de coronapandemie wellicht voorbij»

Viroloog Steven Van Gucht voorspelt in een interview hoe de coronapandemie zal evolueren. Volgens hem mogen we ons in het najaar nog aan een opstoot verwachten, maar hij geeft tevens mee wanneer het einde in zicht is.

Al bijna anderhalf jaar domineert het coronavirus ons leven. Iedereen kijkt uit naar het moment waarop we terug kunnen keren naar het ‘normale’ leven en het coronavirus naar de achtergrond verdwijnt.

Ergste scenario afwenden

Hoewel steeds meer mensen volledig gevaccineerd zijn, is het best mogelijk dat we in het najaar alsnog een opstoot zullen zien, zo voorspelt viroloog Steven Van Gucht in Dag Allemaal. «Bepaalde modellen voorspellen een forse stijging van de ziekenhuisopnames en overlijdens eind augustus en begin september. Gelukkig hebben we een hoge vaccinatiegraad. Dat stemt hoopvol. Het ergste scenario zullen we allicht kunnen afwenden. Maar het wordt haast zeker drukker in de ziekenhuizen. Je zult niet alleen covid zien, maar ook griep, wat we vorige winter niet gehad hebben - dat was voor het eerst in mijn carrière, trouwens», klinkt het.

Voorjaar 2022

Daarna zou het einde stilaan in zicht moeten zijn. «Naar verwachting zal de pandemie na de winter voorbij zijn. In de herfst en de winter zijn er nog wel uitbraken mogelijk. We kijken enigszins ongerust naar Brussel, waar de vaccinaties minder ver staan. Maar de maatregelen kunnen al vroeger versoepelen. Als blijkt dat de cijfers in het Verenigd Koninkrijk ondanks de versoepelingen niet stijgen, dan zou het ook bij ons wel eens snel kunnen gaan», besluit hij.