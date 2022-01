Steven Van Gucht over omikron: «Vanaf dan voorspel ik beterschap»

In de afgelopen week werden er gemiddeld 11.132 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, 79 procent meer dan in de week voordien. Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw in stijgende lijn, met gemiddeld 162 opnames per dag, zo’n 20 procent meer dan de week voordien. Dat is het gevolg van een aantal factoren. «Enerzijds zit je met een omikronvariant die enorm besmettelijk is. Anderzijds rolt er een kerst- en oudejaarsgolf over ons heen. Veel mensen kwamen tijdens de feesten samen onder één dak. Je zat met een mix van generaties. Superveilig was het dus niet. En als de terugkerende vakantiegangers zich laten testen, zullen we dat zeker zien in de cijfers. En dan spreek ik nog niet eens over de scholen die volgende week weer zullen opengaan. Nu wordt er nauwelijks onder de twaalf jaar getest. Dat gaat sowieso veranderen», vertelt viroloog Steven Van Gucht in Het Nieuwsblad.

Vals gevoel van veiligheid

Nu we weten dat omikron minder ziekmakend is, waarschuwt Marc Van Ranst voor een vals gevoel van veiligheid. «Ik heb de indruk dat veel mensen omikron als een soort verkoudheid zien. Een virusje waar ze geen rekening mee hoeven te houden. Natuurlijk is er het nieuws dat deze variant minder ziek maakt dan delta. Je hebt 50 tot 70 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Maar toch kan dit virus ons nog zwaar in de problemen brengen. Het wordt een hele zware periode, maar we gaan het moeten doen met de maatregelen die we hebben», klinkt het in dezelfde krant.

Nog even volhouden

Volgens Steven Van Gucht «moeten we nu nog even op onze tanden bijten», maar is er licht aan het einde van de tunnel. «In maart voorspel ik beterschap. We wachten daarvoor nog op de modellen van biostatisticus Niel Hens. Het vraagt tijd voor we met zekere nauwkeurigheid iets over de eigenschappen van omikron kunnen zeggen. Hoe besmettelijk is die variant precies? Hoe ziekmakend is hij nog? Gissingen en brede parameters doen de modellen alle kanten uitgaan. We moeten daarom afwachten tot de gegevens meer betrouwbaar zijn», besluit hij.