Steven Van Gucht over nieuwe lockdown: «Dat is een slecht idee»

Door de stijgende besmettingen vragen veel mensen zich af of we afstevenen op een nieuwe lockdown. Volgens Steven Van Gucht komt die er niet. «Het is beter om te kiezen voor een rustige, geleidelijke weg», klinkt het.

Met gemiddeld 7.758 besmettingen per dag begint de situatie in ons land weer verontrustend te worden. Heel wat mensen vrezen dat er vroeg of laat weer een lockdown ingevoerd zal worden, maar Steven Van Gucht voorspelt dat die er niet komt. «Ik geloof dat niet. Dat is een recept van voor de vaccinatie. We kunnen dit op een andere manier controleren. Een lockdown is voor landen met een te lage vaccinatiegraad, zoals Letland. Ik denk eveneens niet dat sluitingen (van de horeca of contactberoepen; red.) nog nodig zijn. Je kan dit op een andere manier aanpakken. Door mondmaskers weer vaker op te zetten en afstand te houden, bijvoorbeeld», vertelde hij in het VTM Nieuws.

Minder economische schade

Ook een korte, hevige lockdown lijkt hem geen nuttige optie. «Dat is een slecht idee. Dat zou een groot effect hebben. De cijfers zouden dan onmiddellijk kelderen, maar dan krijg je de rebound achteraf. Als we alles dan weer opengooien, krijg je een compensatie en dan zit je weer met exact hetzelfde probleem. Het is dus beter om te kiezen voor een rustige, geleidelijke weg door het virus te vertragen en zorgen dat die golf niet te hoog wordt. Dan bouwen we die populatie-immuniteit ook verder op en is er minder economische schade», klinkt het.

Meer niet-gevaccineerden op intensieve zorgen

Momenteel liggen er 343 coronapatiënten op intensieve zorgen. Onder hen is ongeveer 55% niet gevaccineerd, maar 45% van hen zijn dus wél gevaccineerd. «Bij die gevaccineerden gaat het meestal om oudere mensen met zware onderliggende aandoeningen. Tussen de niet-gevaccineerden zitten vijftigers en zestigers die daar eigenlijk niet hoefden te liggen als ze zich gevaccineerd hadden», aldus Van Gucht.