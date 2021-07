Steven Van Gucht heeft goed nieuws: «Coronacijfers blijven stijgen, maar ... »

Volgens Van Gucht zal het virus niet verdwijnen. «Maar ik heb er persoonlijk alle vertrouwen in dat we goede vooruitzichten hebben. Het vaccin is onze weg uit de pandemie en wat vaccineren betreft, is België top en dat stemt me gerust voor de toekomst», aldus Van Gucht, die iedereen die betrokken was bij de tientallen persconferenties bedankte. Zo waren er tussen 13 en 19 juli gemiddeld 1.407 nieuwe besmettingen per dag, een stijging met 19 procent. «Hopelijk betekent dat dat de opflakkering spoedig zal aftoppen en dat is goed nieuws», stelt Van Gucht.

Profiel van ziekenhuispatiënten verandert

De meeste besmettingen worden vastgesteld bij tieners en twintigers. «Twintigers vertegenwoordigen bijna 1 op de 3 van alle nieuwe besmettingen», klinkt het. Maar ook bij ouderen gaan de besmettingen nu weer in stijgende lijn. De besmettingen stijgen in alle provincies, met uitzondering van Luik en Oost-Vlaanderen.

Door de vaccinatiecampagne verandert tevens het profiel van de patiënten in de ziekenhuizen. «De gemiddelde patiënt is nu jonger dan vijftig», aldus Van Gucht. Er liggen nu 287 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, 13 procent meer dan vorige week. 83 worden behandeld op intensieve zorg. «Dat lijkt te stabiliseren.»

België kent ook een van de laagste sterftegraden van Europa. «Overlijdens worden steeds zeldzamer. De voorbije week vielen er 6 overlijdens te betreuren, een gemiddelde van 0,9 per dag. Dat zijn er de helft minder dan vorige week. Daarmee kent juli al zeker 8 dagen met geen enkel COVID-overlijden, een trend die zich wellicht zal voortzetten», aldus Van Gucht. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden, is wel gedaald naar 70 jaar, of 10 jaar jonger dan in de eerste, tweede en derde golf.

«Waakzaam blijven»

Van Gucht is lovend over de goede vaccinatiecijfers, maar vraagt om waakzaam te blijven. De vaccinatiecampagne is nog niet voltooid en momenteel is nog maar de helft van de bevolking volledig gevaccineerd. «Te snelle versoepelingen kunnen leiden tot een explosieve stijging van de besmettingen, zoals in Nederland. Door de verspreiding van het virus te vertragen, kunnen we vermijden dat te veel mensen nog ziek worden in afwachting van hun vaccinatie.» Daarbij is het vooral belangrijk om mogelijke ’superverspreiding’, in nachtclubs, feestjes of op grote evenementen tegen te gaan. Daarom is het volgens Van Gucht belangrijk om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld via het geplande digitale coronacertificaat of Covid Safe Ticket.

Ten slotte heeft Van Gucht nog een goede raad voor ouders van kinderen in een jeugdbeweging. «We raden aan jullie kind voor het vertrek op kamp te laten testen. Zo vermijd je dat kampen vroegtijdig moeten worden stilgelegd.»