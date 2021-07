Steve Bakelmans doorverwezen naar assisen voor moord en verkrachting Julie Van Espen

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft donderdag beslist om Steve Bakelmans (41) door te verwijzen naar het hof van assisen in Antwerpen voor de moord op en verkrachting van studente Julie Van Espen (23), in mei 2019. Het parket-generaal had om de doorverwijzing naar assisen gevraagd en de advocaten van Bakelmans verzetten zich daar niet tegen.

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze thuis in Schilde vertrok met de fiets om in Antwerpen met vriendinnen af te spreken. Daar kwam ze echter nooit aan. Er werden verschillende zoekacties georganiseerd, voornamelijk rond het Albertkanaal in Merksem, waar haar gsm-signaal voor het laatst was opgevangen. Een dag na de verdwijning leverde dat de vondst op van bebloede kledij en een fietsmand. Nog een dag later werd ook het lichaam van Julie teruggevonden, in het kanaal zelf.

Arrestatie

Het onderzoek dat meteen na de verdwijning van start ging, bracht aan het licht dat een man op camerabeelden in de omgeving te zien was die de fietsmand in zijn handen hield. De man werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans en die kon op 6 mei worden gearresteerd. Hij bekende al snel dat hij Julie had gedood, omdat ze zich hevig had verzet toen hij haar wilde verkrachten.

Kritiek op gerecht

Bakelmans was in het verleden al meermaals veroordeeld, onder meer voor verkrachting. Op het moment van de feiten was hij op vrije voeten in afwachting van een verkrachtingszaak die nog voor het hof van beroep moest komen. De behandeling van het dossier liet echter lang op zich wachten. Na de moord op Julie kreeg het gerecht dan ook forse kritiek te verwerken. Bakelmans werd voor de verkrachting uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling.

Twee jaar na de moord is het onderzoek nu afgerond. Een datum voor het assisenproces is er nog niet.

Bron: Belga