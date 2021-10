«Sterk nieuw bewijs» tegen hoofdverdachte in verdwijningszaak Maddie McCann

Er is nieuw bewijs opgedoken tegen Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Madeleine McCann. Onderzoekers hopen hem tegen het einde van het jaar te kunnen aanklagen.

De Duitse politie beweert te beschikken over nieuw bewijsmateriaal dat aantoont dat Christian Brückner wel degelijk achter de verdwijning van Maddie McCann zit. Het Britse meisje verdween in 2007 uit een vakantiewoning in Praia da Luz. In juni van vorig jaar werd Christian Brückner aangeduid als hoofdverdachte in die zaak. De 44-jarige Duitser werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in 2005 in dezelfde Portugese badplaats. Voor die feiten zit hij momenteel in de gevangenis.

Onderzoek in stroomversnelling

Voorlopig kon Brückner nog niet aangeklaagd worden wegens een gebrek aan harde bewijzen, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen, zo beweert openbaar aanklager Hans Christian Wolters. «We hebben sterk nieuw bewijsmateriaal tegen de verdachte. Het onderzoek gaat goed vooruit en we hopen snel een update te hebben. Ik kan nog niet zeggen wanneer de zaak precies opgelost zal zijn, maar we werken er hard aan», vertelt hij in The Sun. Volgens diezelfde krant hoopt de openbaar aanklager Brückner tegen het einde van dit jaar voor de rechtbank te krijgen.

Puzzelstukjes op hun plaats

Ook een andere bron binnen de Duitse politie klinkt optimistisch. «Het bewijs is sterk en linkt hem aan de omgeving waar Madeleine verdween. Het is slechts een kwestie van tijd. We hopen hem te kunnen aanklagen voor wat hij deed met Madeleine en anderen», klinkt het.

Ook de Britse politie bevestigt de positieve evolutie. «De Duitsers hebben een sterke zaak en alle puzzelstukjes vallen op hun plaats», lezen we.

Een bron binnen het juridisch team van Christian Brückner reageert kort op het nieuws. «We zullen het bewijs wel zien. We hebben zo onze twijfels», luidt het.