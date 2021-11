Steeds meer meldingen van spiking: wat moet je doen als je denkt dat er drugs vermengd werden in het drankje van je vriend(in)?

Steeds meer verontrustende berichten duiken op over spiking, waarbij drugs of alcohol gemengd worden in iemands drankje zonder hun toestemming of medeweten. Niet alleen de Overpoort van Gent, maar ook verschillende organisatoren van evenementen melden dat het probleem toegenomen is sinds de clubs opnieuw geopend zijn. Dit is wat je kunt doen als je het vermoeden hebt dat je vriend of vriendin gespiket werd.

Wat is spiken?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat spiken is en wat de symptomen zijn. Als een drankje ‘gespiket’ wordt, betekent dat dat iemand alcohol of drugs vermengd heeft in jouw drankje zonder dat jij er iets vanaf weet. Spiken kan overal gebeuren: op een feestje, maar ook tijdens housewarmings, cafés of op restaurant. Spiken wordt gelinkt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doordat je bijna geen remmingen meer hebt door de drugs – of soms je bewustzijn verliest – maakt de spiker misbruik van de situatie en kan van wederzijdse toestemming geen sprake meer zijn. Spiken gebeurt ook soms met als doel om iemand te beroven.

Wat zijn de symptomen van spiken?

Als je gespiket bent, kan het gebeuren dat je je het ene moment nog erg nuchter voelt, maar het volgende moment compleet van de kaart bent. Veel voorkomende symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, verwarring, een zwaar gevoel, verlies van remmingen, evenwichtsverlies, spraakproblemen en geheugenverlies. Het is helaas erg moeilijk om voor het consumeren van je drankje te detecteren of er verdovende middelen toegevoegd zijn. Dat is zeker het geval bij verkrachtingsdrugs, zoals rohypnol: die hebben geen smaak, geur of kleur.

Wat als je denkt dat iemand gespiket werd?

Als je denkt dat er drugs of alcohol vermengd werden in het drankje van je vriend of vriendin, zijn er enkele stappen die je kunt nemen:

- Breng het personeel van het café of de club op de hoogte.

- Breng je vriend of vriendin naar een veilige plek en blijf bij hen. Praat met hen zodat ze zeker het bewustzijn niet verliezen.

- Neem contact op met de spoeddiensten als de situatie achteruit gaat, bijvoorbeeld als hij of zij bewusteloos raakt.

- Breng je vriend of vriendin naar huis, en blijf bij hen tot de symptomen verminderd zijn en de drugs uitgewerkt zijn

- Zorg er zeker voor dat ze niet vertrekken met iemand die ze niet (goed) kennen, dus ook niet met iemand die ze net op het feestje hadden leren kennen, hoe tof die persoon ook lijkt.

- Neem contact op met de politie.