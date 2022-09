Steeds meer Erasmusstudenten vinden geen kot meer in België

Heel wat Erasmusstudenten die een deel van hun opleiding in ons land zouden volgen, annuleren hun verblijf omdat ze geen (betaalbare) huisvesting vinden. De Universiteit Antwerpen laat weten dat er al bijna 25 studenten afhaakten om die reden.

«Van de 360 Erasmusstudenten zijn er nog tussen de 30 en de 60 studenten op zoek naar een kot», aldus de universiteit. «De afgelopen maand werd onze mailbox overstelpt met vragen om te helpen bij het zoeken naar accommodatie. Dit terwijl enkele jaren geleden nog geadviseerd werd om pas iets te zoeken eens de studenten hier waren.»

Kotennood

«We durven echt wel spreken van kotennood», gaat de woordvoerder van de universiteit, Peter De Meyer, verder. De Meyer geeft ook aan dat de buitenlandse doctoraatsstudenten – die voor een volledig jaar blijven – niet zijn opgenomen in de cijfers. «Zeker voor studenten uit het buitenland is het moeilijk. Nu worden alle mogelijke wegen gezocht om een kamer te vinden: zelfs via Airbnb. Allesbehalve ideaal.»

Ook andere onderwijsinstellingen hebben laten weten dat het steeds moeilijker wordt voor buitenlandse studenten, of zelfs buitenlandse professoren, die voor een korte periode een accommodatie nodig hebben. Studenten die een volledig schooljaar kunnen huren, krijgen bij verhuurders vaak de voorkeur. Momenteel kunnen verhuurders kiezen tussen veel verschillende kandidaten.