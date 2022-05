Steeds meer en snellere diagnoses van glutenintolerantie, toch nog onderdiagnose

In België kampt naar schatting één procent van de bevolking aan coeliakie, oftewel glutenintolerantie. Tegenwoordig krijgen steeds meer patiënten sneller hun diagnose, maar toch komt onderdiagnose nog steeds vaak voor. Dat meldt Schär, producent en expert in glutenvrije voeding, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Coeliakie op 16 mei.

In vergelijking met een soortgelijke studie van consumentenpaneel GfK uit 2018, blijkt dat het aantal personen dat glutenvrij eet - wegens coeliakie of glutensensitiviteit - is toegenomen met 33 procent. Volgens Schär toont dit dat steeds meer mensen met een glutenintolerantie hun weg vinden naar een diagnose en zo een aangepast dieet kunnen starten. Toch waarschuwen de onderzoekers nog steeds voor onderdiagnose.

Symptomen

Mogelijke symptomen van coeliakie zijn diarree, buikpijn en gewichtsverlies, maar ook andere klachten zoals aften in de mond, bloedarmoede, moeheid of onvruchtbaarheid. Deze klachten zijn niet heel specifiek en worden vaak geassocieerd met andere aandoeningen, waardoor coeliakie niet altijd meteen gediagnosticeerd wordt.

Toch krijgen patiënten steeds sneller hun diagnose. Bij mensen die vijftien jaar of langer geleden hun diagnose kregen, duurde dit slechts in 36 procent van de gevallen minder dan een jaar. Bij recente diagnoses daarentegen kreeg bijna zes op de tien (58 procent) de diagnose binnen een jaar.

Maar toch blijft de ziekte bij sommige patiënten lang onder de radar, hoewel deze situatie steeds zeldzamer wordt. «De vaak vage klachten of zelfs asymptomatische patiënten zorgen ervoor dat het diagnosticeren van coeliakie een hele uitdaging is», zegt diëtiste Katrien Wellens. Momenteel duurt het voor minder dan één op de tien patiënten langer dan negen jaar om een diagnose te krijgen. Vijftien jaar geleden ging het nog om één op de vijf personen.