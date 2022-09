Spectaculaire beelden tonen verborgen schatten van de Titanic (video)

Wetenschappers van het duikbedrijf OceanGate Expeditions hebben fascinerende beelden kunnen maken van het wrak van de RMS Titanic. Door te filmen in een 8K-resolutie – haarscherp dus – zijn sommige details over het schip voor het eerst in 110 jaar weer zichtbaar.

Een stalen ketting van 90 kilogram, het bijbehorende anker van maar liefst 15 ton of een ketel die op de zeebodem is gevallen: het zijn stuk voor stuk onderdelen van de RMS Titanic die nooit meer gezien waren sinds het schip zonk in 1912. Maar daar is nu, 110 jaar later, verandering in gekomen. Het duikbedrijf OceanGate Expeditions heeft haarscherpe beelden kunnen maken van het wrak in een resolutie van 8K, waardoor heel veel details over het schip eindelijk boven water komen drijven.

250.000 euro per duiktrip

Zo was onder meer de inscriptie ‘Noah Hingley & Sons Ltd' te lezen op een van de ankers van het schip, en kregen de wetenschappers een beter inzicht in hoe het wrak er aan toe is na 110 jaar op de zeebodem. Ook de befaamde boeg van het schip is haarscherp in beeld gebracht. Het wrak ligt zo’n vier kilometer onder het zeeoppervlak, op 600 kilometer van de kust van Canada.

De video is opgenomen door het bedrijf OceanGate Expeditions, dat twee keer per jaar een duik regelt naar het wrak van de Titanic met avonturiers, wetenschappers en filmmakers. Wie mee wil op een van de volgende missies van OceanGate Expeditions kan dat, maar telt wel al gauw 250.000 euro neer voor een ticketje. Bij elke missie kunnen er drie extra passagiers aan boord van de duikboot van OceanGate, die zich mogen opmaken voor een trip van acht tot tien uur.