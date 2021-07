Snel op zoek naar een zorgverlener? Op ClickCare vind je de perfecte match

ClickCare werkt als Uber, maar dan voor de zorg. Zelfstandige zorgverleners (verpleeg- en zorgkundigen) krijgen opdrachten te zien waarvoor ze zich kandidaat kunnen stellen. De zorgvrager kiest online iemand uit die ter plaatse komt. Aansluitend verzorgt ClickCare de facturatie en uitbetaling. Alles gebeurt online en automatisch, waardoor het systeem zowel voor zorgverleners als zorgvragers erg laagdrempelig en flexibel is.

Hanna Goemans, zelf verpleegkundige en oprichtster van ClickCare, bedacht het concept voor het online «matching platform». De basis van het idee ontstond al voor de coronacrisis, maar de ontwikkeling van het platform kwam met de toenemende druk op het gezondheidssysteem in een stroomversnelling terecht.

ClickCare speelt in op de trend van digitalisering die zich ook in de medische wereld manifesteert. «Tijdens de coronacrisis werd nogmaals duidelijk dat er nog geen online platform bestond om vraag en aanbod in de zorgsector snel en efficiënt op elkaar af te stemmen. Als zelfstandig thuisverpleegkundige wou ik graag meer variatie in opdrachten: eens bloed prikken bij een huisarts, een nachtshift in een rusthuis draaien, nog eens op de kinderafdeling staan, enzovoort», zegt Goemans. «Maar het proces om aan deze opdrachten te geraken was omslachtig.»

Aanvulling

Zorginstellingen hebben vaak moeilijkheden om gaten in hun planning opgevuld te krijgen. ClickCare stelt hen een uitgebreide poule van zorgverleners ter beschikking. Ook vaccinatie- en triagecentra, evenementenbureaus en bedrijven hebben nood aan extra flexibele hulp. Zij kunnen gebruik maken van het platform om snel en efficiënt noden in te vullen.

De vraag naar zorgverleners is groot, en toch zijn er heel wat zorgverleners die meer variatie willen in hun job en een extra centje willen bijverdienen. Dat bleek uit het enorme aantal reacties van zelfstandige zorgverleners die zich in januari al aanmeldden via de website. «We willen geen vervanging, maar een aanvulling zijn op reeds bestaande diensten», benadrukt Goemans. «Alleen samen kunnen we de gezondheidszorg beter maken.» ClickCare is voorlopig beschikbaar in Vlaanderen, maar komt binnenkort ook naar Wallonië.