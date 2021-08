Slechts 0,2 procent van volledig gevaccineerden liep alsnog infectie op

De cijfers hebben betrekking op de periode tot 8 augustus. Toen waren 6.232.320 Belgische inwoners volledig geïmmuniseerd (minstens 14 dagen volledig gevaccineerd). Binnen deze groep kon Sciensano 12.332 doorbraakinfecties identificeren. Met andere woorden: slechts 0,2 procent van de personen die de voorbije maanden volledig gevaccineerd werden, legde nog een positieve COVID-19-test af.

Veel minder vatbaar

Hieruit blijkt dat het risico op een infectie tussen 2 augustus en 8 augustus met 80,6 procent verminderd was bij volledig geïmmuniseerde personen in vergelijking met niet-gevaccineerde personen. «Dat toont duidelijk aan dat volledig geïmmuniseerde personen veel minder vatbaar zijn voor een COVID-19-infectie», besluit Sciensano.

Uit dezelfde studie blijkt dat van de 19.723 patiënten die sinds 1 januari voor COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, 2,1 procent (416) volledig geïmmuniseerd was en 6,4 procent gedeeltelijk geïmmuniseerd. Sciensano benadrukt wel dat tijdens de eerste helft van 2021 een groot deel van de bevolking nog niet (volledig) gevaccineerd was. «Het aantal volledig geïmmuniseerde ziekenhuispatiënten kan in de komende periode dus nog toenemen naarmate een steeds groter deel van de bevolking volledig gevaccineerd zal zijn.»

Onderliggende aandoeningen

Wat het profiel van de gehospitaliseerde COVID-patiënten met een doorbraakinfectie betreft, wordt vastgesteld dat zij doorgaans ouder zijn, vaker uit een woonzorgcentrum komen en vaker onderliggende aandoeningen hebben in vergelijking met de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten met COVID-19. «Deze resultaten zijn vermoedelijk een reflectie van de uitrol van de vaccinatiecampagne, waarbij de bewoners van woonzorgcentra en personen met onderliggende aandoeningen prioritair aan bod kwamen», luidt het. «Zij zijn dus oververtegenwoordigd in de groep volledig geïmmuniseerde patiënten.»

Van 319 patiënten met een doorbraakinfectie die in het ziekenhuis opgenomen werden (op een totaal van 416), blijkt dat 7,5 procent werd overgebracht naar intensieve zorgen. 17,2 procent is overleden.